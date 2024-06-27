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İnşaat bekçisi canına kıymak isteyen şahsı kurtardı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 14:03
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat bekçisi canına kıymak isteyen gencin hayatını kurtardı.
İnşaat bekçisi canına kıymak isteyen şahsı kurtardı
İnşaat bekçisi canına kıymak isteyen şahsı kurtardı
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