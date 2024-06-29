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İnşaat alanında toprak kayması! Operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 19:59
Hatay'da tren yolu üzerindeki üst geçitte yürütülen çalışmalar esnasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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İnşaat alanında toprak kayması!
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