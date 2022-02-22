22 Şubat 2022, Salı
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İngiltere'nin konuştuğu tüyler ürpertici olay kamerada! Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu iddia etti!
Galler, Wrexham'da yaşayan Georgia Hooson'ın dehşete düşürdü. Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu iddia eden Hooson'ın yaptığı paylaşımlar ise görenleri şoke etti.