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İngiltere'nin konuştuğu tüyler ürpertici olay kamerada! Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu iddia etti!

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Giriş: 22.02.2022 12:55
Güncelleme:22.02.2022 12:56
Galler, Wrexham'da yaşayan Georgia Hooson'ın dehşete düşürdü. Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu iddia eden Hooson'ın yaptığı paylaşımlar ise görenleri şoke etti.
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