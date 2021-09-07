İngiltere'den insanlık namına umutlandıran haber: 620 çocuğa anne ve babalık ettiler

İngiltere'den tüm dünyayı insanlık namına umutlandıran bir haber... İngiltere’de koruyucu aile olan Pauline ve Roger Fitter çifti, 56 yılda 620 çocuğun bakımını üstlendi. 81 yaşındaki Pauline ve 86 yaşındaki Roger Fitter çifti ebeveynliğin ve mutlu bir yuva kurmanın altın kurallarını açıkladı. İşte detaylar...