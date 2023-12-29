İngiltere’de yolcu uçağı düşüyordu!

İngiltere Gerrit fırtınası ile mücadele ediyor. Londra'daki Hitrow havalimanında fırtınada korku dolu anlar yaşandı. Yolcu uçağı inişe geçerken piste teker koyduğu sırada, şiddetli rüzgar nedeniyle sarsılmaya başladı. Pilotun hamlesi ile uçak sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirdi. Olası faciadan dönülen olaydan geriye sadece görüntüler kaldı. İşte haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN