İngiltere'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası yağdı!

Türkiye'de yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan kişiler hakkında sosyal medyada "Bir tweet nedeniyle insan hapse mi atılır?" yorumunu yaparak "Batı ülkelerindeki böyle değil" diyerek batı hayranlığı yapanlara kötü haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de sosyal medya hesaplarından mültecilere ait otellerin yakılmasını isteyen ve onlara hakaret eden kişiler hapis cezasına çarptırıldı.