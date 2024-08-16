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İngiltere'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası yağdı!

İngiltere'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası yağdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 15:00
Türkiye'de yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan kişiler hakkında sosyal medyada "Bir tweet nedeniyle insan hapse mi atılır?" yorumunu yaparak "Batı ülkelerindeki böyle değil" diyerek batı hayranlığı yapanlara kötü haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de sosyal medya hesaplarından mültecilere ait otellerin yakılmasını isteyen ve onlara hakaret eden kişiler hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezası
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