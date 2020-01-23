İngilizlerin kanser araştırmasına Doç. Dr. Yavuz Dizdar'da tepki!

İngiliz bilim adamları kanser üzerinde yaptıkları araştırmalarda ileri bir seviyeye giderek laboratuvar ortamında kanseri yendi. Konuya ilişkin Doç. Dr. Yavuz Dizdar'da araştırmalar insan ya da hayvanda uygulamaya geldiğinde aynı sonucun elde edilemediğini belirtti.