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İngilizler en çok Marmaris'te evlenmeyi seviyor

İngilizler en çok Marmaris'te evlenmeyi seviyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 17:03
Turizm sezonunun ve yazdan kalma günlerin devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi, İngiliz turistlerin sadece tatil için değil, düğünlerini yapmak için de tercih ettiği kentlerden biri olmaya devam ediyor.
İngilizler en çok Marmaris’te evlenmeyi seviyor
İngilizler en çok Marmaris'te evlenmeyi seviyor
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