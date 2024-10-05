05 Ekim 2024, Cumartesi
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İngilizler en çok Marmaris'te evlenmeyi seviyor
Turizm sezonunun ve yazdan kalma günlerin devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi, İngiliz turistlerin sadece tatil için değil, düğünlerini yapmak için de tercih ettiği kentlerden biri olmaya devam ediyor.