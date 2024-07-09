09 Temmuz 2024, Salı
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İngiliz kadından 1 günde 14 milyon liralık vurgun
İstanbul Levent’te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı adam, İngiltere’den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Soluğu karakolda alan emlakçının şikayeti üzerine polis, şüphelilerden birini Münih uçağında yurtdışına kaçmak üzereyken üstünde 15 bin euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu öne sürülen kadının ise aynı gün farklı uçakla Paris’e gittiği tespit edildi. Polis şimdi kadınım ve onun Türkiye’deki işbirlikçilerinin peşine düştü.