25 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!
İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!

İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2025 20:40
İstanbul Eyüpsultan'da taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz müşteri tarafından darbedildi. Boksör olduğu öne sürülen İngiliz müşteri tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırıldı. Biçer'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İngiltere uyruklu turist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!
İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!
İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!
2 araca çarparak takla atan motosikletin sürücüsü öldü!
2 araca çarparak takla atan motosikletin sürücüsü öldü!
Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kamerasında
Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasında
Tellere takılan tır interneti çökertti!
Tellere takılan tır interneti çökertti!
Kaçak silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi!
Kaçak silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul ve Kütahya depremleri ne anlama geliyor?
İstanbul ve Kütahya depremleri ne anlama geliyor?
Depremde hasar gören binalar inceleniyor
Depremde hasar gören binalar inceleniyor
A Haber halka sordu: İstanbul depreme hazır mı?
A Haber halka sordu: İstanbul depreme hazır mı?
Karadeniz’in ilk ve tek büyük bilim şenliği!
Karadeniz’in ilk ve tek büyük bilim şenliği!
Birçok il için sağanak uyarısı var!
Birçok il için sağanak uyarısı var!
Anadolu çiftçisi üretim için tarlada!
Anadolu çiftçisi üretim için tarlada!
Tarım arazilerinde sezon öncesi hazırlık!
Tarım arazilerinde sezon öncesi hazırlık!
Daha Fazla Video Göster