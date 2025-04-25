İngiliz boksör taksi şoförünü hastanelik etti!

İstanbul Eyüpsultan'da taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz müşteri tarafından darbedildi. Boksör olduğu öne sürülen İngiliz müşteri tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırıldı. Biçer'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İngiltere uyruklu turist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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