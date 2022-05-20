20 Mayıs 2022, Cuma
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İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı! Kaçak yapı için belediye basmıştı
Bursa'nın Kestel İlçesi'nde Belediye binası önüne ahırının yıkılacağını iddia ederek yanında getirdiği inekle eylem yapan kişinin çiftçilikle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 2 katlı binasını gölgelemek için bina bitişiğine bir de küçük bir ahır yapan şahsın 17 gayrimenkulün sahibi olduğu ortaya çıkarken, inşa edilen ev ve ahırın da kendi arazisine değil hazine arazisine inşa edildiği anlaşıldı.