18 Temmuz 2022, Pazartesi
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İneklerini otlatan çobana ayı saldırdı! Kelime-i Şehadet getirirken olanlar oldu
Kütahya'da ineklerini otlatan çoban Sadık Batum'a ayı saldırdı. Aniden karşısına çıkan ayı pençelerini sol bacağına sapladı. Batum, "baktım kurtuluş yok salavat getirmeye başladım" ifadelerini kullandı. Bakın daha sonra neler oldu...