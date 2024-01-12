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İnek Türkiye’den Gürcitan’a geçti! Gürcü köylüler firari ineğin sahibini arıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 16:49
Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı Köyü karşısında, Gürcistan'ın Batum kentine bağlı Kırnati köyü bulunuyor. Gürcü köylüler, bir aydır sınırı geçerek köylerine gelen ineğe bakıyor. Çoruh'un ayırdığı Türk köyüne de kayıp haberi salındı.
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