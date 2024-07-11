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İnegöl’de yaban mersini hasadı başladı! İşte yaban mersininden yapılan ürünler

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.07.2024 15:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 200 rakımda yaban mersini tarlaları kuruldu. Bin 500 dekarda hasat başladı. 100 tona yakın ürün bekleniyor.
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