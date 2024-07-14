14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İnegöl'de uyuşturucu taciri böyle yakalandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 19:45
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan sabıkası olan uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüzlerce litre süt yola döküldü
Yüzlerce litre süt yola döküldü
İçme suyu hattında göçük
İçme suyu hattında göçük
İnegöl’de uyuşturucu taciri böyle yakalandı
İnegöl'de uyuşturucu taciri böyle yakalandı
Kargo gemisi karaya oturdu
Kargo gemisi karaya oturdu
Sağanak sele dönüştü! O anlar kamerada
Sağanak sele dönüştü! O anlar kamerada
Sıcaktan bulan gençler böyle serinledi
Sıcaktan bulan gençler böyle serinledi
Saniyelerle sınava giremediler
Saniyelerle sınava giremediler
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu
Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu
Kırgızistan’da sel
Kırgızistan’da sel
Ahşap gezi teknesinde yangın
Ahşap gezi teknesinde yangın
Alkollü sürücü, gazetecinin üzerine yürüdü
Alkollü sürücü, gazetecinin üzerine yürüdü
Daha Fazla Video Göster