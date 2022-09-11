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İndirimi duyanlar uzun kuyruklar oluşturdu! Telefon için 12 saat beklediler: Sabah 8’de sıraya girdik ve sonunda zafer nidaları yükseldi

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Giriş: 11.09.2022 11:01
Eskişehir'de yaşamını sürdüren bir takım vatandaşlar bir markanın özel indirim yapacağını sosyal medyadan duyurmasının akabinde mağazanın önünde geceden uzun bir kuyruk oluşturdu. Fırsatı kaçırmak istemeyenler gece 23.00'te kapıya dizilmeye başladı. 18 bin TL’lik ürünlerin 14 bine satılacağını duyanlar 12 saat sırada bekledi. Annesine telefon almak istediği için sabahtan kuyruğa giren genç kız, "Sıra köşeden dönmeyecek diye çok korkmuştuk. Telefonu alınca sarıldık ve öpüştük." dedi.
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