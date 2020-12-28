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İndirim uğruna virüsü hiçe saydılar! İzdiham yaşandı

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Giriş: 28.12.2020 13:17
Güncelleme:28.12.2020 13:17
Rusya'da bir alışveriş merkezinin yılbaşı nedeniyle indirim yapması izdihama neden oldu. Alışveriş merkezine akın eden binlerce kişinin sosyal mesafeye uymaması ve bazı kişilerin de maske takmaması dikkati çekti.

Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentinde bir alışveriş merkezi yılbaşı nedeniyle ürünlerde indirime gitti.

Bu haberi alan binlerce kişi alışveriş merkezine akın etti. Kapısında binlerce kişi birikti. Kapıların açılmasıyla izdiham yaşandı.

Koronavirüs salgınını unutan kalabalık virüse karşı hiç bir tedbire uymadı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

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