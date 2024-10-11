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"Inception" rüyası gerçek mi oldu? Rüyada iletişimin "ilk örneği"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 22:58
2010 yılında vizyona gören "inception" filmini izleyenlerin çoğunluğu "yok artık böyle bir şey nasıl mümkün olabilir" demiştir. Senaryonun tamamı için değil elbette ancak bir kısmı için yanıldıklarını söyleyebiliriz. Eğer, "rüyada ilk kez iletişimi mümkün kıldık" diyen şirket, iddiasında haklıysa.
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Inception rüyası gerçek mi oldu?
"Inception" rüyası gerçek mi oldu?
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