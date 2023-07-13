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İnanılmaz kurtuluş kamerada! Kereste fabrikasında patlama, işçiler ölümden döndü

İHA
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Giriş: 13.07.2023 16:08
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan kereste fabrikasında buhar kazanı adeta bomba gibi patladı. İşçilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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