13 Temmuz 2023, Perşembe
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İnanılmaz kurtuluş kamerada! Kereste fabrikasında patlama, işçiler ölümden döndü
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan kereste fabrikasında buhar kazanı adeta bomba gibi patladı. İşçilerin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.