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İmzaladığı çiçek teslim tutanağı hayatını kararttı

İHA
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Giriş: 17.05.2022 12:07
Adana’da bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı sanarak imzaladı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. 5 ev, 1 araba ve 1 motosikleti de şu an hacizde olan ve davası süren kadın dolandırıcıların hak ettiği cezayı almasını istiyor.
İmzaladığı çiçek teslim tutanağı hayatını kararttı
İmzaladığı çiçek teslim tutanağı hayatını kararttı
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