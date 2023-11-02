İmamoğlu vatandaşı canından bezdirdi! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda alarm! Tramvay raydan çıktı

CHP’li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın canını iyice bezdirdi. Bu sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen kaza sebebiyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Okula giden öğrenciler ve mesaisine yetişmeye çalışanlar mağdur oldu. Sosyal medyada İmamoğlu'na yüklenen vatandaşlar "İstanbul, sakar Şakir'den sonra böyle büyük bir bela görmedi", "Size bir oy verdim 1111 kere pişman ettiniz" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Diğer yandan İstanbul’a sırtını dönen İmamoğlu, şu aralar hafta sonu yapılacak kurultay işleri ile uğraşıyor.