19 Temmuz 2022, Salı
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İmam hatip okullarının YKS başarısı! Öğrenciler sınava nasıl hazırlandı?
YKS sonuçları açıklandı. İmam Hatip Lisesi öğrencileri sınavda başarı sağladı. Dereceye giren öğrencilerden bazıları, A Haber muhabiri Esra Keskin'in konuğu oldu.