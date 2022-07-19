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İmam hatip okullarının YKS başarısı! Öğrenciler sınava nasıl hazırlandı?

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Giriş: 19.07.2022 19:18
YKS sonuçları açıklandı. İmam Hatip Lisesi öğrencileri sınavda başarı sağladı. Dereceye giren öğrencilerden bazıları, A Haber muhabiri Esra Keskin'in konuğu oldu.
İmam hatip okullarının YKS başarısı!
İmam hatip okullarının YKS başarısı!
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