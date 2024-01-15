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İmam Galip Usta taburcu oldu! En kısa sürece göreve başlayacağını açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 20:54
İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmıştı Usta, 1 haftanın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. İmam, en kısa zamanda camide göreve başlayacağını söyledi.
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İmam Galip Usta taburcu oldu! En kısa sürece göreve başlayacağını açıkladı
İmam Galip Usta taburcu oldu! En kısa sürece göreve başlayacağını açıkladı
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