İllere göre hitap şekilleri! Voyn, kirve, ula, gadasını aldığım, kadam

Türkiye'nin her bir bölgesi ayrı bir kültürü yansıtıyor. Bu kültür yelpazesinin hitaplara yansıması ise elbette farklı. A Haber’de Adana'dan Trabzon'a, Edirne'den Erzurum'a uzanan her ilin yöresel seslenme şekillerini ekrana taşıdı.

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