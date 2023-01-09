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İllere göre hitap şekilleri! Voyn, kirve, ula, gadasını aldığım, kadam

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 12:13
Güncelleme:09.01.2023 12:16
Türkiye'nin her bir bölgesi ayrı bir kültürü yansıtıyor. Bu kültür yelpazesinin hitaplara yansıması ise elbette farklı. A Haber’de Adana'dan Trabzon'a, Edirne'den Erzurum'a uzanan her ilin yöresel seslenme şekillerini ekrana taşıdı.
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