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İlkokulda veli dehşeti! Veli güvenlik görevlisini dövdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 16:01
İstanbul Başakşehir'de bir kişi çocuğunu sınıfına kadar götürmek istedi izin vermeyince öğretmenlere hakaret etti. Kendisine müdahale eden güvenlik görevlisini de darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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