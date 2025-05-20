İlkokulda kabus gibi zorbalık!

Ankara Sincan'da bir ilkokuldaki iddialar endişe verici. Velilerden şikayet üstüne şikayet yağıyor ve söylediklerine göre bir öğrenci okuldaki çocuklara kabusu yaşatıyor. Yaklaşık iki yıldır sistematik şekilde sürdüğü iddia edilen akran zorbalığının önüne geçilemeyince aileler de harekete geçti. Darp raporu alıp şikayetçi oldular.

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