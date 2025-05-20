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İlkokulda kabus gibi zorbalık

İlkokulda kabus gibi zorbalık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 11:41
Ankara Sincan'da bir ilkokuldaki iddialar endişe verici. Velilerden şikayet üstüne şikayet yağıyor ve söylediklerine göre bir öğrenci okuldaki çocuklara kabusu yaşatıyor. Yaklaşık iki yıldır sistematik şekilde sürdüğü iddia edilen akran zorbalığının önüne geçilemeyince aileler de harekete geçti. Darp raporu alıp şikayetçi oldular.
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İlkokulda kabus gibi zorbalık
İlkokulda kabus gibi zorbalık
İlkokulda kabus gibi zorbalık
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