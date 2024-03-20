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İlkokul öğrencileri askerlere mektup yazdı! Mehmetçik’i duygulandıran notlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 09:08
Çorum'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, İran sınırında görev yapan askerler için mektup yazdı. Mektupları teslim alan Mehmetçik, duygusal anlar yaşadı.
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İlkokul öğrencileri askerlere mektup yazdı!
İlkokul öğrencileri askerlere mektup yazdı!
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