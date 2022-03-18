18 Mart 2022, Cuma
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İlk yüz nakli yapılan Recep Sert suçüstü yakalandı! İlk vukuatı değil
Daha önce borçları yüzünden tutuklanan ve Bilecik'te ise bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert ile gözaltına alınan Recep Sert, bu kezde Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında yakalandı. Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.