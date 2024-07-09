İlk yerli uydu uzayda! TÜRKSAT 6A neleri değiştirecek?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, Türkiye saatiyle gece 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinden uzaya gönderildi. Peki TÜRKSAT 6A ile neler değişecek? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan TUŞAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN