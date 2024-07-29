İlk, Yeniköy Karpuz Festivali Arnavutköy’de coşkuyla kutlandı

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, renkli görüntüler oluşturdu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldığı festivalde en hızlı karpuz yeme, karpuz taşıma ve karpuz yetiştirme yarışmaları büyük ilgi gördü.