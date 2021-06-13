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İlk milli deniz araştırma projesi! Ege'de 10 gün kesintisiz görev yaptı: TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü

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Giriş: 13.06.2021 13:00
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından oluşturduğu 'Türkiye Deprem Platformu', çalışmalarına TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin 1'inci Deniz Araştırma Seferi'yle İzmir'den başlamıştı. Ege Denizi'ndeki fay hatlarında araştırma yapan TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
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