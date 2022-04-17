İlk kez o ilde keşfedildi! Dünya literatürüne girdi

Eskişehir'de bir grup akademisyen tarafından keşfedilen ve "Brachythele zonsteini" adı verilen tuzak kapılı örümcek türü dünya literatüründe yerini aldı. Örümceği keşfeden ekipte yer alan Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük, "Dünyada ilk kez Eskişehir'de keşfedilip literatüre dahil edildi" dedi.