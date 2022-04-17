17 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İlk kez o ilde keşfedildi! Dünya literatürüne girdi
Eskişehir'de bir grup akademisyen tarafından keşfedilen ve "Brachythele zonsteini" adı verilen tuzak kapılı örümcek türü dünya literatüründe yerini aldı. Örümceği keşfeden ekipte yer alan Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük, "Dünyada ilk kez Eskişehir'de keşfedilip literatüre dahil edildi" dedi.