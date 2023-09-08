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İlk kez İstanbul'da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

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Giriş: 08.09.2023 16:28
İstanbul'da orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar'da ek tedbirler alındı. Güneş enerjisiyle çalışan "Kozalak" isimli cihaz, ağaçların gövdelerine yerleştirilip, yangın riski değerini ölçüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangın tehlikesine dair veri toplayan sensörleri adanın çeşitli noktalarına yerleştirirken, yangın halinde istenen bölgeye taşınabilen mobil havuzu da kullanıma soktu.
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