10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada: Önce kaçtılar sonra kovaladılar

İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada: Önce kaçtılar sonra kovaladılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2021 11:45
Erzurum’da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlıkları kameralara yansıdı. Şaşkın çocuklar önce drone’dan korkup kaçtı daha sonra ise kovalamaya başladılar. Erzurum'un Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Duatepe Mahallesinde ilkokul öğrencileri, haber yapmak gazetecilerin uçurduğu drone'u görünce korkarak kaçmaya başladılar. Drone'un ne olduğu anlamayan çocuklar uzun süre drone'dan koşarak uzaklaştılar. Daha sonra drone'a alışan çocuklar bu kezde onu kovalamaya başladılar. Yere inen drone'a dokunan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada
At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada
Karadeniz’de hamsi bolluğu
Karadeniz’de hamsi bolluğu
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer’i herkesi şaşırttı! Meğer...
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer'i herkesi şaşırttı! Meğer...
Yeğenini görmedi üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu
Yeğenini görmedi üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu
Heyecan veren haber! Türkiye’de ilk defa görüldü
Heyecan veren haber! Türkiye'de ilk defa görüldü
Evlenecekleri iddia edilmişti! Sürpriz karar
Evlenecekleri iddia edilmişti! Sürpriz karar
Mahallelinin kabusu olan sapık tanıdık çıktı
Mahallelinin kabusu olan sapık tanıdık çıktı
Tekirdağ’da traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Tekirdağ’da traktörün römorkuna bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Balkondan düşen diş hekimi öldü
Balkondan düşen diş hekimi öldü
Bursa’da silahlı kavga : 1 ağır yaralı
Bursa'da silahlı kavga : 1 ağır yaralı
Daha Fazla Video Göster