İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada: Önce kaçtılar sonra kovaladılar

Erzurum’da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlıkları kameralara yansıdı. Şaşkın çocuklar önce drone’dan korkup kaçtı daha sonra ise kovalamaya başladılar.

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Erzurum'un Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Duatepe Mahallesinde ilkokul öğrencileri, haber yapmak gazetecilerin uçurduğu drone'u görünce korkarak kaçmaya başladılar. Drone'un ne olduğu anlamayan çocuklar uzun süre drone'dan koşarak uzaklaştılar. Daha sonra drone'a alışan çocuklar bu kezde onu kovalamaya başladılar. Yere inen drone'a dokunan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise kameralara yansıdı.