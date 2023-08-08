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İlk hava harp şehidi: Cengiz Topel

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 11:55
1964'teki hava harekatı sırasında uçağı düşürülen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel 59 yıl önce, Rumlar tarafından rehin alınarak şehit edilmişti. Topel mezarı başında anıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural o noktadan detayları aktardı.
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