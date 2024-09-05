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İlk gün okulların açılış kapanış saati değişti

İlk gün okulların açılış kapanış saati değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 13:22
Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Valiliği, Pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.
İlk gün okulların açılış kapanış saati değişti
İlk gün okulların açılış kapanış saati değişti
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