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İlk defineciler keşfetti! İstanbul’un göbeğinde binlerce yıllık yeraltı tapınağı bulundu: Tuzaklar var…

A Haber
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Giriş: 09.07.2023 16:08
İstanbul'un göbeği Sarıyer'de tarihin kapıları aralandı. İlk Hristiyanlara ait olduğu düşünelen yeraltı tapınağı bulundu. A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
İlk defineciler keşfetti! İstanbul’un göbeğinde... İLK DEFİNECİLER KEŞFETTİ! İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE...

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İlk defineciler keşfetti! İstanbul’un göbeğinde...
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