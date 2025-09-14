14 Eylül 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları İlginç karşılama! Ayı ve yavrularıyla burun buruna geldi
İlginç karşılama! Ayı ve yavrularıyla burun buruna geldi

İlginç karşılama! Ayı ve yavrularıyla burun buruna geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.09.2025 10:38
Bursa'nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ Milli Parkı'nda, bir vatandaş araçla gezerken ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Meraklı ayılar araca yaklaşınca sürücü hızla geri manevra yaparak güvenli bir mesafeye çekildi.
