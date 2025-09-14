İlginç karşılama! Ayı ve yavrularıyla burun buruna geldi

Bursa'nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ Milli Parkı'nda, bir vatandaş araçla gezerken ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Meraklı ayılar araca yaklaşınca sürücü hızla geri manevra yaparak güvenli bir mesafeye çekildi.

