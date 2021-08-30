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İletişim Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı klibi

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Giriş: 30.08.2021 13:21
İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle hazırlanan bir klip yayınladı. Ağustos ayı zaferler ayıdır, ifadesinin yer aldığı klipte, 1071'de Malazgirt ile başlayan mücadeleden Çanakkale Savaşı'na, Zafer Bayramı'nın kazanıldığı Dumlupınar'dan günümüze, Türk bayrağının dim dik ayakta duruşu ve nesilden nesile aktarılışı anlatıldı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı klibi
30 Ağustos Zafer Bayramı klibi
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