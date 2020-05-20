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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Başkan Erdoğan'ın duası |Video

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Giriş: 20.05.2020 12:19
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duasını içeren video paylaştı. Paylaşımda "Amin... Amin... Amin... Kadir Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerine yer verilirken video oldukça beğeni topladı.

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duasını içeren video paylaştı. Paylaşımda "Amin... Amin... Amin... Kadir Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerine yer verilirken video oldukça beğeni topladı.

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