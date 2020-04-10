İletişim Başkanı Altun'dan milyonlara koronavirüs mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında "Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören hastalarımızdan şifa bularak taburcu olanların sayısı artıyor. Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan #koronavirüs ile mücadeleye devam Türkiyem!" ifadelerine yer verdi.