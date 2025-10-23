23 Ekim 2025, Perşembe
İlçedekiler seferber oldu kayıp şahsı arıyorlar
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, peş peşe gerçekleştirdiği eylemler tüm ilçeyi alarma geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı şahıs, girdiği ev ve iş yerleriyle Dikbıyık Mahallesi sakinlerini canından bezdirdi.