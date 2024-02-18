İlçe gibi sitede yönetim kaosu!

İstanbul'daki devasa sitelerden birinde tam anlamıyla yönetim kaosu yaşanıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı sitede, seçilenlere görevi devretmediği öne sürülen yöneticiler hakkında şikayet yağıyor. Site sakinleri, bugün hem eylem yaptı hem de mikrofonlarımıza akıl almaz iddialar dile getirdi.

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