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İlçe gibi sitede yönetim kaosu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 20:51
İstanbul'daki devasa sitelerden birinde tam anlamıyla yönetim kaosu yaşanıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı sitede, seçilenlere görevi devretmediği öne sürülen yöneticiler hakkında şikayet yağıyor. Site sakinleri, bugün hem eylem yaptı hem de mikrofonlarımıza akıl almaz iddialar dile getirdi.
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İlçe gibi sitede yönetim kaosu!
İlçe gibi sitede yönetim kaosu!
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