İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban, gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir 'i hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı. Öfkeli koca tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı ve eşini orada bırakıp uzaklaştı. Bu dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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