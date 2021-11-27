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İl sağlık müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz’ın mavisine kavuşacak

DHA
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Giriş: 27.11.2021 12:53
İstanbul'da çift doz aşılanma oranının yüzde 74'ü geçtiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Demirören Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, birkaç hafta içinde aşı haritasında İstanbul'un da "maviye" döneceğini söyledi. Son zamanlarda yaşanan randevu alma sıkıntısına da değinen Prof. Dr. Memişoğlu, iki yıldır pandemi dolayısıyla ertelenen tedavilerin yoğunluk kazanması nedeniyle oluşan yığılmadan kaynaklandığını belirterek vatandaşlardan sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalarını talep etti. İstanbul'da yoğun bakımlarda artış yaşandığını ama bunun da artan “Kovid dışı" vakaların, ameliyat ve tedavileri nedeniyle oluştuğunu söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sonrası normalleşen İstanbul'da sağlık sisteminin de buna adapte olmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, çift doz aşılama oranlarında da yüzde 74'e ulaşılan İstanbul'un birkaç hafta içinde haritada "Boğaz'ın mavisine" kavuşacağını söyledi.

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