23 Şubat 2022, Çarşamba
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İklim Şurası’na sanat camiasından destek! Engin Altan Düzyatan A Haber’e konuştu: İklim elçilerinin görevi çok büyük
Türkiye, 50 yıllık iklim eylem planı için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya'da düzenleiği İklim Şurası'na sanatçılar da tam destek verdi. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, A Haber'e verdiği röportajda atılan adımların önemne dikkati çekti.