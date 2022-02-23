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İklim Şurası’na sanat camiasından destek! Engin Altan Düzyatan A Haber’e konuştu: İklim elçilerinin görevi çok büyük

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 15:49
Türkiye, 50 yıllık iklim eylem planı için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya'da düzenleiği İklim Şurası'na sanatçılar da tam destek verdi. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, A Haber'e verdiği röportajda atılan adımların önemne dikkati çekti.
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