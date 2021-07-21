21 Temmuz 2021, Çarşamba
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İklim değişikliği milyonları göçe zorlayabilir | İklim değişikliği hızlanıyor mu?
Dünyadan ardarda felaket haberleri geliyor. Sel felaketleri iklim değişikliğinin bir sonucu mu? Akademisyen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, "İklim krizi şiddetlenerek etkisini artırmaya devam ediyor." dedi.