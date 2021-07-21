21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İklim değişikliği milyonları göçe zorlayabilir | İklim değişikliği hızlanıyor mu?

İklim değişikliği milyonları göçe zorlayabilir | İklim değişikliği hızlanıyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2021 16:46
Dünyadan ardarda felaket haberleri geliyor. Sel felaketleri iklim değişikliğinin bir sonucu mu? Akademisyen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, "İklim krizi şiddetlenerek etkisini artırmaya devam ediyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonları göçe zorlayabilir
Milyonları göçe zorlayabilir
İstanbullular o plaja akın etti
İstanbullular o plaja akın etti
Listelerin vazgeçilmez! Her derde deva
Listelerin vazgeçilmez! Her derde deva
Akıntı varsa ne yapmalı?
Akıntı varsa ne yapmalı?
TIR garajında yangın! Ekipler alarmda
TIR garajında yangın! Ekipler alarmda
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı
İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı
Anakonda nehirde yüzen gençlere saldırdı!
Anakonda nehirde yüzen gençlere saldırdı!
Yetim çocukların annesi!
Yetim çocukların annesi!
İstanbul'da sıcaklık etkisini sürdürüyor! Asfalt eridi
İstanbul'da sıcaklık etkisini sürdürüyor! Asfalt eridi
Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı
Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı
Dikkat yağış geliyor!
Dikkat yağış geliyor!
Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu
Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu
Daha Fazla Video Göster