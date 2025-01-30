30 Ocak 2025, Perşembe
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İklim değişikliği badem ağaçlarına erken çiçek açtırdı
Mersin'de mevsim normalleri üzerine seyreden sıcak ve güneşli havayla birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Küresel iklim değişikliğine değinen meyvecilik alanında uzman olan Doç.Dr. Filiz Baysal, sıcaklıkların artmasıyla birlikte Akdeniz bölgesinde badem ağaçlarının 1,5 ay erken çiçek açmaya başladığını söyledi.