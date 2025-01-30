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İklim değişikliği badem ağaçlarına erken çiçek açtırdı

İklim değişikliği badem ağaçlarına erken çiçek açtırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 11:03
Mersin'de mevsim normalleri üzerine seyreden sıcak ve güneşli havayla birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Küresel iklim değişikliğine değinen meyvecilik alanında uzman olan Doç.Dr. Filiz Baysal, sıcaklıkların artmasıyla birlikte Akdeniz bölgesinde badem ağaçlarının 1,5 ay erken çiçek açmaya başladığını söyledi.
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İklim değişikliği badem ağaçlarına erken çiçek açtırdı
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