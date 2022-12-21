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İkizler çetesinin büyük vurgunu! İzmir'de ikiz kardeşlerin bahis çetesi 37 milyonluk vurgun yaptı

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 09:22
Güncelleme:21.12.2022 09:25
İzmir'de yasa dışı bahis şebekesine yönelilk operasyon düzenlendi. 37 milyon liralık vurgunda 24 kişi gözaltına alındı. Peki detaylar neler? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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