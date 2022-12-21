İkizler çetesinden 37 milyon TL’lik vurgun!

İkiz kardeşler tarafından yönetilen bahis çetesine İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.